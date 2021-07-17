POCO M3 получает повышение цен и новый вариант в Индии

POCO M3 был впервые представлен в конце ноября 2020 года. Тем не менее, смартфон появился в Индии только в феврале 2021 года. Пять месяцев спустя телефон получает первое повышение цен в регионе вместо того, чтобы получить снижение цены. Также в устройстве появился новый вариант памяти.

POCO M3 теперь поставляется в трех конфигурациях хранения в Индии — 4 Гб + 64 Гб, 6 Гб + 64 Гб и 6 Гб + 128 Гб. Недавно представленная версия 4 ГБ + 64 ГБ стоит 10 499 фунтов стерлингов. Принимая во внимание, что два более старых варианта дебютировали по цене 10 999 и 12 499 фунтов стерлингов соответственно.

Спустя полгода бренд Xiaomi повысил цену на более старые варианты. Средняя и высшая версии устройства получают повышение цены на 500 фунтов стерлингов.

POCO M3 получил положительный отклик в Индии с тех пор, как был выпущен в этом регионе. Бренд продал более 1,50,000 единиц в первой продаже, затем 2,50,000 единиц менее чем за 10 дней. Трубка пересекла полмиллиона единиц продаж через месяц после его запуска и более 7,50,000 единиц после четырех месяцев с момента выпуска.

Источник — Astera.