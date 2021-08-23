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POCO M2 и Redmi 9 Prime получат обновление MIUI 12.5 на базе Android 11 в Индии

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В конце июля Xiaomi начала выпуск обновления MIUI 12.5 в Китае. Это обновление теперь, наконец, доступно для индийских версий этого телефона под названием Redmi 9 Prime и POCO M2. Поскольку ни у одного из них нет Android 11, как у их международных коллег, новое обновление системы также приносит им прошлогодний Android.

POCO M2 и Redmi 9 Prime получат обновление MIUI 12.5 на базе Android 11 в Индии

Android 11 на основе MIUI 12,5 обновления для POCO M2 поступает с номером сборки V12.5.1.0.RJRINXM. Принимая во внимание, что то же обновление имеет номер сборки V12.5.1.0.RJCINXM для Redmi 9 Prime. Обе сборки также содержат исправления безопасности от августа 2021 года.

POCO M2 и Redmi 9 Prime получат обновление MIUI 12.5 на базе Android 11 в Индии

Последние сборки программного обеспечения для этих двух телефонов выпускаются партиями. Следовательно, они могут достичь одних единиц раньше других. Проще говоря, обновление доступно не каждому пользователю на данный момент. Однако в ближайшие дни оно должно достичь всех пользователей.

Источник — Astera.

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