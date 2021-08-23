POCO M2 и Redmi 9 Prime получат обновление MIUI 12.5 на базе Android 11 в Индии

В конце июля Xiaomi начала выпуск обновления MIUI 12.5 в Китае. Это обновление теперь, наконец, доступно для индийских версий этого телефона под названием Redmi 9 Prime и POCO M2. Поскольку ни у одного из них нет Android 11, как у их международных коллег, новое обновление системы также приносит им прошлогодний Android.

Android 11 на основе MIUI 12,5 обновления для POCO M2 поступает с номером сборки V12.5.1.0.RJRINXM. Принимая во внимание, что то же обновление имеет номер сборки V12.5.1.0.RJCINXM для Redmi 9 Prime. Обе сборки также содержат исправления безопасности от августа 2021 года.

Последние сборки программного обеспечения для этих двух телефонов выпускаются партиями. Следовательно, они могут достичь одних единиц раньше других. Проще говоря, обновление доступно не каждому пользователю на данный момент. Однако в ближайшие дни оно должно достичь всех пользователей.

Источник — Astera.