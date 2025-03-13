Модель POCO F7 Ultra прошла сертификацию NBTC

Компания Poco готовится представить новую серию смартфонов, включая модели Poco F7 Pro и Poco F7 Ultra для глобального рынка. Листинг Poco F7 Ultra был замечен в базе данных сертификации NBTC в Таиланде, что указывает на скорый выход устройства на рынок.

Ожидается, что F7 Ultra будет основан на Redmi K80 Pro, а этот аппарат построен на базе процессора Snapdragon 8 Elite, который дополняется до 16 ГБ оперативной памяти. Redmi K80 Pro работает под управлением Android 15 с оболочкой HyperOS 2.0.

Ожидается, что в F7 Ultra установят 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2K, сканер отпечатков пальцев под экраном и три основные камеры с разрешением 50 Мп, а также 20 Мп фронтальную камеру. Кроме того, смартфон может получить аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт.

Источник: gizmochina