POCO F6 Pro появился в Geekbench с Snapdragon 8 Gen 2 и 16 ГБ ОЗУ

На платформе Geekbench было обнаружено устройство POCO F6 Pro с номером модели 23113RKC6G.

Отмечается, что у него будет материнская плата с кодовым названием «kalama», включающая трехъядерный кластер с тактовой частотой 2,02 ГГц, четырехъядерный кластер с тактовой частотой 2,80 ГГц и одно основное ядро с тактовой частотой 3,19 ГГц.

Это указывает на то, что устройство будет оснащено процессором Snapdragon 8 Gen 2. По данным Geekbench, POCO F6 Pro будет иметь огромный объем оперативной памяти — 16 ГБ, а также предустановленную операционную систему Android 14.

В результатах тестов Geekbench, одноядерный результат POCO F6 Pro составил 1421 балл, а многоядерный — 5166 баллов. Однако дополнительные подробности об устройстве пока не раскрываются.

Согласно информации от FCC, POCO F6 Pro будет иметь аккумулятор емкостью 4880 мАч, а на версии Android 14 будет установлена оболочка HyperOS.

Номера моделей F6 Pro позволяют предположить, что это может быть ребрендинговая версия китайского устройства Redmi K70, так как номера моделей совпадают за исключением последней буквы, которая указывает на глобальный (G) и китайский (C) варианты.

Известно, что Redmi K70 оснащен OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2K, аккумулятором емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 120 Вт и тройной задней камерой разрешением 50 мегапикселей.

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