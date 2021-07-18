Poco F3 GT замечен на микросайте Flipkart перед запуском 23 июля

Смартфон Poco F3 GT готов к запуску 23 июля в Индии. В преддверии своего запуска индийский торговый портал Flipkart создал микросайт игрового смартфона, раскрывающий его основные характеристики и дизайн.

Уже известно, что Poco F3 GT — не что иное, как ребрендинг Redmi K40 Gaming Edition. Кроме того, целевая страница телефона на Flipkart подтвердила некоторые дополнительные детали.

Начиная с дизайна, Poco F3 GT, кажется, поставляется с перфорированным дисплеем с частотой 120 Гц и тонкими рамками. Помимо качельки регулировки громкости и кнопки включения, по бокам у телефона есть наплечные спусковые кнопки.

Смартфон будет иметь 3 уровня скосов и рамку из алюминиевого сплава серии 7000. Подобно Redmi K40 Gaming Edition, F3 GT имеет полосы на задней панели (дизайн Slipstream), которые агрессивно передают игровой вид телефона. Целевая страница предполагает, что устройство имеет 22-ступенчатую заднюю панель с гравировкой и довольно тонкий форм-фактор 8,3 мм.

Удивительно, но на целевой странице Flipkart представлен только один цветовой вариант телефона — Gunmetal Silver. Но ожидается, что он будет выпущен в большем количестве цветов, включая Lunar Silver, Carbon Black, Predator Black и Greyish Silver. Что касается звука, то в устройстве есть поддержка Dolby Atmos со звуком Hi-Res.

Помимо этого, ожидается, что Poco F3 GT будет оснащен SoC MediaTek Dimensity 1200. Он будет содержать аккумулятор емкостью 5000 мАч и поддерживать технологию быстрой зарядки 67 Вт.

Что касается цены, смартфон недавно был продан примерно за 30 000 фунтов стерлингов (~ 402 доллара США) и будет конкурировать с подобными OnePlus Nord 2, который планируется запустить за день до запуска Poco F3 GT.

Источник — Astera.