POCO F3 GT за 26999 рупий предлагает панель AMOLED с частотой 120 Гц

Сегодня компания анонсировала смартфон POCO F3 GT в Индии как первый телефон серии F после POCO F1. Как и ожидалось, это переработанная версия китайского Redmi K40 Gaming Edition. Тем не менее, он обладает некоторыми заманчивыми возможностями, такими как панель AMOLED с частотой 120 Гц, чип Dimensity 1200, 64-мегапиксельные тройные камеры, RGB-подсветка и игровые кнопки.

POCO F3 GT имеет OLED экран 6,67 дюйма, который имеет разрешение Full HD +, частота обновления 120 Гц, частота дискретизации 480Hz осязание, 500nits яркости, цвета 10 бит, и Gorilla Glass 5 защиты. В целях безопасности устройство оснащено боковым сканером отпечатков пальцев.

Устройство работает на Android 11 с MIUI 12.5 и не имеет слота для карт памяти microSD. Массивная батарея F3 GT емкостью 5065 мАч сочетается с быстрой зарядкой 67 Вт, быстрой зарядкой 3.0 и USB PD 3.0.

Для геймеров F3 GT оснащен механическими игровыми кнопками триггера и X-линейным двигателем для вибрации в игре. Для регулирования внутренней температуры устройство предлагает систему отвода тепла, состоящую из паровой камеры, графита и графена. Телефон оснащен RGB-подсветкой вокруг системы задней камеры.

На передней панели находится 16-мегапиксельная селфи-камера, которая поддерживает замедленную видеосъемку 720p со скоростью 120 кадров в секунду, запись видео 1080p со скоростью 30 кадров в секунду, ночной режим, фильтры и многое другое. Система задней камеры телефона включает 64-мегапиксельную основную камеру с диафрагмой f/1,65, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив с углом обзора 120 градусов и 2-мегапиксельную макро-камеру.

Что касается подключения, POCO F3 GT предлагает поддержку двух SIM-карт, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2, двухчастотный GPS, ИК-порт и USB-C. В телефоне нет 3,5-мм аудиоразъема, но есть стереодинамики с питанием от JBL и поддержкой Dolby Atmos.

Источник — Astera.