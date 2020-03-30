POCO F2 может не быть копией смартфона Xiaomi

Poco F1 являлся бюджетным флагманом с неплохими характеристиками и камерой, но с приемлемым ценником.

Его преемник должен был дебютировать еще в прошлом году, причем были даже слухи, что от бренда и смартфона в китайской компании отказались.

Но позднее слухи опровергли, заявив, что Poco X2 выйдет, но произойдет это в 2020 году. Не так давно выяснилось, что Poco X2 окажется копией Redmi K30, которую будут продавать в Индии, причем по цене выше, чем у оригинала.

Однако, инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) заявил, что видел прототип нового смартфона и он был полностью оригинальным.

Если верить источнику, то POCO F2 может и не быть копией смартфона от Xiaomi.

Также можно предположить, что флагманские характеристики аппарат не получит, так как процессор Snapdragon 865 и модем Snapdragon X55 стоят очень дорого и доступным смартфон сделать с таким чипом не получится.