POCO C71 прошел тесты и доступен в России: бюджетный смартфон от 5990 рублей

В России стартовали продажи нового бюджетного смартфона POCO C71 от компании Xiaomi. Устройство предлагает современное оснащение начального уровня и доступно по цене от 5990 рублей. Смартфон доступен в трех цветах (черном, золотом и синем) и двух вариантах памяти: 64 ГБ и 128 ГБ, с возможностью увеличения оперативной памяти до 8 ГБ.

POCO C71 оснащен восьмиядерным процессором UNISOC T7250, который обеспечивает на 83% большую производительность по сравнению с предыдущими моделями. В тесте AnTuTu устройство набрало 266 353 балла. Смартфон оборудован 6,88-дюймовым дисплеем с разрешением 1640×720 пикселей и частотой обновления до 120 Гц, а также поддерживает технологии снижения синего света и минимизации мерцания, сертифицированные TÜV Rheinland.

Основная камера на 32 МП с искусственным интеллектом и фронтальная камера на 8 МП с функцией мягкой подсветки для селфи в темноте делают POCO C71 хорошим выбором для любителей мобильной фотографии. Аккумулятор емкостью 5200 мАч обеспечивает более 20 часов воспроизведения видео или около 9 часов игр без подзарядки. Быстрая зарядка мощностью 15 Вт входит в стандартную комплектацию.

Смартфон также поддерживает боковой сканер отпечатков пальцев и распознавание лиц с помощью ИИ. Устройство доступно в различных торговых сетях, включая Beeline, Ситилинк, OZON, Яндекс Маркет и Мегафон. До 31 мая действует специальная цена: версия 3+64 ГБ стоит 5490 рублей, а версия 4+128 ГБ — 7490 рублей.