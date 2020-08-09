Почти у половины смартфонов на Snapdragon выявлена уязвимость

Эксперты обнаружили серьезную уязвимость в процессорах Qualcomm, которая позволяет злоумышленникам без проблем брать под контроль смартфоны пользователей.

В частности, как стало известно, уязвимость обнаружена в сигнальном процессоре DSP, выходящем в состав SoC Qualcomm.

В результате в опасности оказались более половина смартфонов на Snapdragon в мире. Благодаря уязвимости хакеры при желании могут получить доступ к смартфонам без ведома пользователей.

Среди возможностей отмечается слежка, заражение водоносным ПО или даже превращение устройства в «кирпич».

Уязвимость может быть в смартфонах брендов, включая Google, Samsung, LG, Xiaomi, OnePlus.

Информация об опасности уже была передана компании Qualcomm, которая проверила уязвимость и заявила, что пока она никем не была использована, а для того, чтобы избежать взлома, в компании советуют регулярно проверять обновления и устанавливать их на свои смартфоны.