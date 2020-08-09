Почти у половины смартфонов на Snapdragon выявлена уязвимость

Почти у половины смартфонов на Snapdragon выявлена уязвимость09.08.2020 15:47
Эксперты обнаружили серьезную уязвимость в процессорах Qualcomm, которая позволяет злоумышленникам без проблем брать под контроль смартфоны пользователей.
В частности, как стало известно, уязвимость обнаружена в сигнальном процессоре DSP, выходящем в состав SoC Qualcomm.
В результате в опасности оказались более половина смартфонов на Snapdragon в мире. Благодаря уязвимости хакеры при желании могут получить доступ к смартфонам без ведома пользователей.
Среди возможностей отмечается слежка, заражение водоносным ПО или даже превращение устройства в «кирпич».
Уязвимость может быть в смартфонах брендов, включая Google, Samsung, LG, Xiaomi, OnePlus.
Информация об опасности уже была передана компании Qualcomm, которая проверила уязвимость и заявила, что пока она никем не была использована, а для того, чтобы избежать взлома, в компании советуют регулярно проверять обновления и устанавливать их на свои смартфоны.
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