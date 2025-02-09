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Почти треть жалоб россиян на банки связана с мошенничеством

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В 2024 году россияне подали в Банк России 28,3 тысячи жалоб на действия мошенников, что в 1,9 раза больше, чем в 2023 году.

Эти обращения составили 13,8% от общего числа жалоб на банки, которое в сумме достигло 205 тысяч.

Основная часть жалоб касается недобросовестных практик в сфере потребкредитования (17,3%) и проблем с расчетными счетами (17%).

В этом году банки получили право приостанавливать подозрительные переводы физических лиц на два дня для борьбы с мошенничеством. Регулятор отметил, что большинство таких счетов использовались для обмана граждан.

В итоге почти треть всех жалоб (30,8% или 63,2 тысячи) связана с мошенничеством или мерами по его предотвращению.

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