Новый отчет показал, что почти половина всех смартфонов, которые будут проданы в 2022 году, будут оснащены OLED-панелями. Это знаменует растущую популярность технологии органических светодиодных дисплеев на рынке смартфонов.

Согласно отчету, 39,8% всех проданных в этом году смартфонов оснащены OLED-панелями. С другой стороны, ожидается, что 45% от общего числа проданных телефонов в следующем году будут оснащены дисплеями этого типа. Компания, занимающаяся исследованиями и аналитикой, добавила, что более широкое внедрение технологий AMOLED и OLED-дисплеев крупными производителями смартфонов, такими как Apple и Samsung, является одной из основных причин скачка доли рынка устройств с OLED-дисплеями.

Тем не менее, поставки микросхем драйвера дисплея для OLED-панелей в настоящее время не могут удовлетворить высокий спрос. В отчете добавлено, что эти наборы микросхем относительно больше, чем другие микросхемы, поэтому на одну пластину можно изготовить меньшее количество микросхем. В большинстве драйверов дисплея для ИС используются процессы от 40 до 28 нанометров. На данный момент только несколько литейных производств, таких как TSMC, Samsung Electronics, UMC и GlobalFoundries, могут производить микросхемы драйверов дисплея для OLED.

Однако из этих гигантов по производству микросхем только TSMC, Samsung и UMC смогли обеспечить достаточное количество пластин для производства драйверов дисплея. В то время как другие литейные заводы в настоящее время работают над необходимыми технологическими процессами, их необходимо доработать, чтобы начать массовое производство. Еще одним важным фактором является то, что разные производители панелей требуют разных спецификаций для своих микросхем драйверов дисплея.

Источник — Astera.