Почти половина смартфонов с 5G была продана в Китае

Как и ожидалось, крупнейшим рынком 5G смартфонов стал Китай. По итогам прошлого года практически каждый второй смартфон с поддержкой 5G был продан в КНР.

Исследование компании Counterpoint Technology Market Research показывает, что в Китае было продано 46% смартфонов с 5G, из них три четверти пришлось на аппараты от компании Huawei.

Впрочем, китайский производитель со своим брендом Honor на домашнем рынке занимает лидирующую позицию в общих продажах смартфонов — 35% рынка.

Второе место досталось OPPO и Vivo, у которых по 18% рынка, а еще 10% у Xiaomi.

В текущем году аналитики прогнозируют 10% падение продаж смартфонов, и это связано в первую очередь с коронавирусом.