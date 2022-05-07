Каждый второй россиянин в качестве паролей использует инициалы или номера телефонов

В России не особо беспокоятся о защите своих аккаунтов, так как до сих пор игнорируются рекомендации при создании пароля и другой защите при входе в аккаунт.

Соцсеть «Одноклассники» совместно с исследовательским центром ResearchMe провели в России опрос по поводу использования паролей в Сети.

Почти половина всех опрошенных отметила, что используют пароль со своими инициалами, номерами телефонов и датой рождения. Еще 20% отметили, что у них один пароль ко всем аккаунтам.

Что касается двухфакторной аутентификации, то она пользуется в РФ низким спросом, ее включили только 18% респондентов, а вот менеджерами паролей пользуется 31% россиян.