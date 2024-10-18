Почти каждый четвертый россиянин сомневается в надежности своих паролей

Согласно исследованию, проведенному «Лабораторией Касперского» и Почтой Mail, почти 25% россиян не уверены в безопасности своих паролей для важных сервисов, таких как социальные сети и мессенджеры.

49% опрошенных используют не более трех паролей для всех своих учетных записей, а 61% из них признались, что некоторые пароли похожи или совпадают.

Также выяснили, что только 2% уникальных паролей использовались с 60% логинов, что указывает на предпочтение простых и одинаковых паролей.

42% респондентов придумывают случайные наборы символов, 13% используют менеджеры паролей, а 4% доверяют создание паролей своим близким.

Однако 38% россиян все еще записывают пароли на бумаге, а также используют небезопасные методы, такие как скриншоты на смартфонах и заметки в мессенджерах.

Только 18% респондентов применяют двухфакторную аутентификацию, а 28% ограничиваются дополнительными мерами защиты лишь на требующих платформах.