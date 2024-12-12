Почти четверть россиян начали использовать средства ускорения YouTube

По данным опроса компании edna, почти 24% россиян стали применять технические средства для ускорения работы YouTube после его замедления. Результаты исследования опубликовал forbes.

Опрос проводился среди 2315 человек в возрасте от 18 до 65 лет. Примерно треть респондентов перешла на российские видеосервисы: 12% выбрали «VK Видео», а 11% — Rutube.

19% участников опроса планируют продолжать смотреть YouTube, пока он работает, 13% прекратили смотреть онлайн-видео, а 12% не заметили изменений. 20% респондентов вообще не используют отечественные видеосервисы.

Из тех, кто их использует, 24% считают, что им не хватает разнообразия контента, а 16% недостают любимых блогеров.

Российские операторы, такие как МТС и Билайн, начали предупреждать о замедлении YouTube с лета, ссылаясь на проблемы с поддержкой кеширующих серверов Google в стране. Роскомнадзор указал на действия, которые могут быть связаны с техническими ограничениями, наложенными на YouTube.

С начала августа трафик YouTube в России упал на 30%, в то время как общий интернет-трафик в стране, наоборот, увеличился более чем на треть.

Российские видеосервисы, такие как Rutube и VK, стараются привлечь пользователей с YouTube, запуская новые функции и программы поддержки для блогеров.

Источник: forbes.