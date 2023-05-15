Почти 9 млн Android-смартфонов заражены вирусами «из коробки»

Огромное количество устройств под управлением Android оказалось заражено вирусами, причем они появляются в гаджетах еще до того, как покупатель приобретает их.

О том, что около 9 млн девайсов заражены вирусами сообщили специалист по кибербезопасности из японской компании Trend Micro. По их информации, смартфоны и не только, имеют вредоносное ПО из коробки.

Крупные и известные производители смартфонов создают Android-прошивки для своих устройств самостоятельно, а другие компании договариваются со сторонними разработчиками.

Последние в свою очередь разрабатывают прошивку и передают ее производителям для установки на смартфоны. В связи с тем, что сторонних разработчиков нельзя контролировать, они этим пользуются и добавляют в ПО различный софт, включая вирусный.

Вот и получается, что из-за этого смартфоны являются зараженными из коробки, а в сторонних компаниях работают злоумышленники, которые пользуются вредоносным ПО.

Эксперты обнаружили порядка 80 разных вредоносных плагинов, способных предоставлять самую разную информацию пользователя.

Проблема затрагивает как смартфоны, так и телевизоры, смарт-часы, фитнес-трекеры и другие устройства с ОС Android.