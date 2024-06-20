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Почти 50% россиян хочет, чтобы роботы отвечали за него на спам-звонки

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Из результатов исследования, проведенного медиахолдингом Rambler&Co и виртуальным оператором «Сбермобайл», стало известно, что голосовые ассистенты, предлагаемые вместе с мобильными тарифами, могут вызвать определенное доверие у абонентов в контексте управления разговорами во время спам-звонков.

Почти 50% россиян хочет, чтобы роботы отвечали за него на спам-звонки

Из общего числа опрошенных, составляющего 50 000 человек, 30% полностью согласились использовать таких ассистентов. Однако только 14% согласны на это при условии предварительной настройки.

В свою очередь, 18% опрошенных колеблются в своем мнении относительно доверия помощникам при обработке спам-звонков, а 38% полностью не поддерживают эту идею.

Результаты опроса также показали, что помощники обладают полезными функциями, согласно мнению респондентов. Например, 48% опрошенных положительно оценили возможность прослушивания записей разговоров.

Другие функции, такие как отправка записей в мессенджеры (32%), настройка персонализированных ответов (13%) и выбор голоса и характера помощника (7%), также вызвали положительные отзывы. Более 10% опрошенных отметили, что активно пользуются данной услугой.

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