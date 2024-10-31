Главная » Новости

Почти 50% пользователей в РФ меняют смартфон только после поломки старого

Автор На чтение 2 мин Просмотров 11 Опубликовано

Осенью 2024 года аналитики медиахолдинга Rambler&Co провели опрос среди интернет-пользователей о частоте смены смартфонов и причинах, по которым они принимают решение о покупке новых устройств.

Почти половина респондентов (48%) меняет смартфоны только тогда, когда старые перестают работать. Около 44% обновляют устройства каждые 3-5 лет, а 6% предпочитают менять их раз в 1-2 года. Лишь 2% участников опроса покупают новые телефоны каждый год.

Основной признак старения устройства для 51% респондентов — это замедление работы. Почти треть (30%) отметила, что важным фактором является неспособность телефона решать рабочие задачи. Проблемы с приложениями мотивируют на замену 16% опрошенных, а неудовлетворенность качеством камеры — всего 3%.

40% россиян готовы купить новый смартфон при наличии выгодной цены или акции. 38% обращают внимание на новые технологии, а 11% просто хотят разнообразия. Улучшение камеры важно для 9%, а интересный дизайн — для 2%.

Большинство респондентов (63%) предпочитают хранить старые смартфоны как запасные устройства. 22% отдают их родственникам или друзьям, 9% продают. Программа trade-in или сдача на переработку популярны среди 3%.

Самыми важными источниками информации при выборе нового смартфона для 48% пользователей стали обзоры в специализированных медиа. 26% доверяют мнению друзей и знакомых, 14% ориентируются на отзывы на маркетплейсах, 9% — на презентации компаний, а 3% узнают о новинках из рекламы.

Опрос проводился с 21 по 25 октября 2024 года, охват составил 120 514 интернет-пользователей.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.