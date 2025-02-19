Почти 40% предпринимателей уверены, что пострадают без доступа к WhatsApp

Предприниматели в России переживают из-за возможных ограничений работы мессенджера WhatsApp. Исследование показало, что 72% бизнесменов относятся к этому негативно, 20% — нейтрально, а 7,3% поддерживают блокировку.

39,4% респондентов считают, что их бизнес пострадает, если мессенджер перестанет работать. Четверть из них опасаются потери клиентов, а 14,4% утверждают, что WhatsApp — их основной способ связи. Однако 11,4% уверены, что это не повлияет на их дела, а почти половина считает, что смогут перейти на другие платформы.

WhatsApp широко используется малым и средним бизнесом: 90% компаний применяют его для общения с клиентами. 42,5% ведут переписку, 23,3% используют для звонков, а 12,5% создают чаты. Также 16% внедрили чат-боты и каталоги товаров.

Если WhatsApp заблокируют, 75% компаний готовы перейти на другие платформы. 36,8% выбрали Telegram, 19,9% планируют использовать телефонные звонки, а 18,2% — электронную почту. Некоторые рассматривают переход на VK и использование СМС. В исследовании участвовали более 38 тысяч малых и средних предприятий.

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