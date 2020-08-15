Почти 3,1 млрд пользователей в мире играют в видеоигры

Аналитическая компания DFC Intelligence подвела итоги собственного исследования, по результатам которого выяснилось, сколько людей на Земле играют в видеоигры.

Как оказалось, в видеоигры играют почти 3,1 млрд жителей нашей планеты. Если говорить о процентном соотношении игроков к населению планеты, то в игры играют 40% людей.

Из общего показателя 1,5 млрд людей предпочитают игры на компьютерах, а это около 48%. При этом только на приставках предпочитают играть всего 8% игроков.

Больше всего игроков оказалось в Азии, на которую приходится 53% от всего числа любителей видеоигр.

На второй строчке с показателем 17% находится Европа, а в тройке лидеров расположилась Латинская Америка – 11%.