Почти 3,1 млрд пользователей в мире играют в видеоигры

Почти 3,1 млрд пользователей в мире играют в видеоигры15.08.2020 19:03
Аналитическая компания DFC Intelligence подвела итоги собственного исследования, по результатам которого выяснилось, сколько людей на Земле играют в видеоигры.
Как оказалось, в видеоигры играют почти 3,1 млрд жителей нашей планеты. Если говорить о процентном соотношении игроков к населению планеты, то в игры играют 40% людей.
Из общего показателя 1,5 млрд людей предпочитают игры на компьютерах, а это около 48%. При этом только на приставках предпочитают играть всего 8% игроков.
Больше всего игроков оказалось в Азии, на которую приходится 53% от всего числа любителей видеоигр.
На второй строчке с показателем 17% находится Европа, а в тройке лидеров расположилась Латинская Америка – 11%.
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