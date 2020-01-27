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Почти 25% россиян до сих пор покупают кнопочные телефоны

27.01.2020 23:06

Несмотря на огромную популярность смартфонов, в России все еще большим спросом пользуется обычные кнопочные телефоны.

Причем как пишет Hi-Tech Mail.ru со ссылкой на отчет компании «М. Видео-Эльдорадо», спрос на обычные мобильные телефоны выше, чем на планшеты и носимую электронику.

За последние десять лет в РФ было продано 400 млн «мобильников». С их продажи продавцы выручили почти 3 трлн руб.

В 2010 году доля смартфонов составляла 10%, но уже через четыре года она выросла до 62%, а в 2019 году доля «умных» телефонов составляет 78%. Оставшиеся 22% приходится на обычные кнопочные телефоны.

Спрос на такие аппараты сохранится надолго, при этом в штучном выражении за последний год он сократился на 12%, а в денежном на 18%.

По данным аналитиков, средняя цена на кнопочные телефоны сейчас составляет 1300 рублей.

Сейчас на рынке кнопочных телефонов самыми популярными брендами являются teXet, Nokia, Intel, Jinga, а самым продаваемым телефонов стал Jinga Simple F200n стоимостью около 500 рублей.

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