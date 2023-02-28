Почти 13 000 спутников Китая обеспечат интернетом весь мир и подавят американскую сеть Starlink

Starlink сейчас является единственным спутниковым оператором, способным обеспечить недорогой интернет практически во всем мире.

Китая намерен создать свой «Starlink», который окажется лучше, чем детище американской компании Илона Маска. Ученые из Китая предложили на низкой орбите разместить 12 992 спутников, причем планируется занять высоту, которая пока не используется Starlink.

В планах SpaceX планирует до 2027 года на низкой околоземной орбите разместить 12 000 спутников Starlink. До этого времени Китай намерен вывести свои спутники для спутникового интернета, причем источник пишет что китайские спутники будут оснащаться лазерным и микроволновым оружием, чтобы подавлять Starlink.

Сейчас группировка Starlink насчитывает 3800 аппаратов, у компании в планах их количество довести до 40 тыс. ед.