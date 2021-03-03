«Почта России» и AliExpress откроют совместные пункты выдачи интернет-покупок

«Почты России» и AliExpress сделают пункты выдачи на базе почтовых отделений с названием «AliExpress Россия».

Как стало известно газете «Коммерсантъ», «AliExpress Россия» откроет совместные пункты выдачи интернет-покупок в городах-миллионниках.

Для этого будет создано 16 фулфилмент-центров на запуск которых «Почта России» инвестирует 12 миллиардов рублей.

Планируется и создание сети кобрендинговых постаматов. Целью такого сотрудничества будет сделать покупки товаров с маркетплейса такими же доступными, как и в местных интернет-магазинах.

По словам специалистов, совместные пункты выдачи интернет-покупок, а также постаматы позволят AliExpress расширить офлайн-присутствие, при этом «Почта России» получит сторонние инвестиции.

Первый пункт планируется открыть уже в первом квартале в Новосибирской области.