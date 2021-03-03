«Почта России» и AliExpress откроют совместные пункты выдачи интернет-покупок

«Почта России» и AliExpress откроют совместные пункты выдачи интернет-покупок03.03.2021 05:42
«Почты России» и AliExpress сделают пункты выдачи на базе почтовых отделений с названием «AliExpress Россия».
Как стало известно газете «Коммерсантъ», «AliExpress Россия» откроет совместные пункты выдачи интернет-покупок в городах-миллионниках.
Для этого будет создано 16 фулфилмент-центров на запуск которых «Почта России» инвестирует 12 миллиардов рублей.
Планируется и создание сети кобрендинговых постаматов. Целью такого сотрудничества будет сделать покупки товаров с маркетплейса такими же доступными, как и в местных интернет-магазинах.
По словам специалистов, совместные пункты выдачи интернет-покупок, а также постаматы позволят AliExpress расширить офлайн-присутствие, при этом «Почта России» получит сторонние инвестиции.
Первый пункт планируется открыть уже в первом квартале в Новосибирской области.
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