«Почту Gmail» добавили в магазин приложений AppGallery

Магазин приложений AppGallery разработан специально для смартфонов китайской компании Huawei, которая сейчас находится под американскими санкциями.

Но несмотря на веденные правительством США ограничения, Google решала не терять клиентов и позволила себе опубликовать почтовый клиент, который является одним из самых популярных в мире.

Gmail можно найти в категории «Популярное» или по поиску, при этом в AppGallery почтовый клиент распространяется бесплатно.

Стоит отметить, что AppGallery в мире является третьим по популярности магазином приложений, и он доступен для установки на любой совместимый Android-смартфон.