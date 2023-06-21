Главная » Новости

«Почту Gmail» добавили в магазин приложений AppGallery

Автор На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

Магазин приложений AppGallery разработан специально для смартфонов китайской компании Huawei, которая сейчас находится под американскими санкциями.

Но несмотря на веденные правительством США ограничения, Google решала не терять клиентов и позволила себе опубликовать почтовый клиент, который является одним из самых популярных в мире.

Gmail можно найти в категории «Популярное» или по поиску, при этом в AppGallery почтовый клиент распространяется бесплатно.

Стоит отметить, что AppGallery в мире является третьим по популярности магазином приложений, и он доступен для установки на любой совместимый Android-смартфон.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.