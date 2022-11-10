Почему полезно сдать ненужные картриджи?

В офисах и на складах многих компаний по разным причинам часто образуются «залежи» новых картриджей. В таких ситуациях можно получить немалую пользу, избавившись от ненужных расходников для печатающей техники посредством их сдачи в специализированную фирму.

Преимущества сдачи лишних картриджей

Повторное использование расходных материалов для офисной техники получает в России все болшее распространение. Предприимчивые люди успели понять, что таким способом можно не только сэкономить на их утилизации, но и заработать дополнительные деньги. По этой причине скупка картриджей – весьма востребованная услуга со стороны юрлиц и ИП, располагающих большим количеством печатающей техники. Она обеспечивает следующие преимущества:

Высвобождение места. Офисные работники нередко хранят ненужные картриджи на полках шкафов или в тумбочках. Если их сдать, то можно избавиться от подобных неудобств.

Наличие возможности получить оплату за лишние расходные материалы.

Снижение вреда для экологии. Картриджи делают из пластмассы, которая после их выбрасывания на свалки загрязняет окружающую среду.

Компания ТонерСервис скупает не только новые и использованные картриджи для принтеров и плоттеров, но и коробки от них, а также бумагу для принтеров.

Основные причины для сдачи ненужных картриджей

Поводы для сдачи лишних картриджей для принтеров и плоттеров могут быть разными, например:

Купленные картриджи не подходят для печатной техники. Держать их до тех пор, пока не будет приобретено подходящее устройство, – не лучшее решение. Срок хранения картриджей ограничен и может истечь раньше, чем наступит этот момент.

Принтер вышел из строя, а запасные картриджи к нему остались. Если купить более новую модель принтера, то картриджи от старой могут к ней не подойти. Поэтому лучше просто сдать их скупщику и получить за это деньги, которые можно потратить по собственному усмотрению.

Оргтехника в офисе обновилась, а от старых устройств остались неиспользованные картриджи. Их дальнейшее хранение в такой ситуации нецелесообразно.

Перед тем как продать ненужный расходный материал, надо проверить его на отсутствие дыр, вмятин, царапин и иных дефектов. При наличии значительных повреждений желательно поместить его в специальную упаковку. В некоторых случаях юрлица сдают лишние картриджи вместе с оргтехникой, которая им больше не нужна.