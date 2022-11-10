Почему полезно сдать ненужные картриджи?

В офисах и на складах многих компаний по разным причинам часто образуются «залежи» новых картриджей. В таких ситуациях можно получить немалую пользу, избавившись от ненужных расходников для печатающей техники посредством их сдачи в специализированную фирму.
Преимущества сдачи лишних картриджей
Повторное использование расходных материалов для офисной техники получает в России все болшее распространение. Предприимчивые люди успели понять, что таким способом можно не только сэкономить на их утилизации, но и заработать дополнительные деньги. По этой причине скупка картриджей – весьма востребованная услуга со стороны юрлиц и ИП, располагающих большим количеством печатающей техники. Она обеспечивает следующие преимущества:
- Высвобождение места. Офисные работники нередко хранят ненужные картриджи на полках шкафов или в тумбочках. Если их сдать, то можно избавиться от подобных неудобств.
- Наличие возможности получить оплату за лишние расходные материалы.
- Снижение вреда для экологии. Картриджи делают из пластмассы, которая после их выбрасывания на свалки загрязняет окружающую среду.
Компания ТонерСервис скупает не только новые и использованные картриджи для принтеров и плоттеров, но и коробки от них, а также бумагу для принтеров.
Основные причины для сдачи ненужных картриджей
Поводы для сдачи лишних картриджей для принтеров и плоттеров могут быть разными, например:
- Купленные картриджи не подходят для печатной техники. Держать их до тех пор, пока не будет приобретено подходящее устройство, – не лучшее решение. Срок хранения картриджей ограничен и может истечь раньше, чем наступит этот момент.
- Принтер вышел из строя, а запасные картриджи к нему остались. Если купить более новую модель принтера, то картриджи от старой могут к ней не подойти. Поэтому лучше просто сдать их скупщику и получить за это деньги, которые можно потратить по собственному усмотрению.
- Оргтехника в офисе обновилась, а от старых устройств остались неиспользованные картриджи. Их дальнейшее хранение в такой ситуации нецелесообразно.
Перед тем как продать ненужный расходный материал, надо проверить его на отсутствие дыр, вмятин, царапин и иных дефектов. При наличии значительных повреждений желательно поместить его в специальную упаковку. В некоторых случаях юрлица сдают лишние картриджи вместе с оргтехникой, которая им больше не нужна.