Победителем премии CNews Awards 2022 стал офисный пакет «Р7-Офис»

Объявлены победители ежегодной премии CNews Awards 2022 – одной из главных IT-премий в России. В номинации «Российские технологии: продукт года» победил офисный пакет «Р7-Офис». В этой премии решение становится первым уже в третий раз – в 2020 году российская разработка получила признание жюри в номинации «Офисный пакет года», а в 2021 году решению «Р7-Офис» была присуждена специальная награда CNews AWARDS – «Решение года для совместной удаленной работы».

Лучшие компании в области информационно-коммуникационных технологий и их вклад в развитие инновационной экономики России премия CNews AWARDS отмечает с 2007 года. Олег Жигалов, руководитель службы эксплуатации и технической поддержки информационных систем и пользователей «Р7-Офис», прокомментировал достижение компании. Он выразил признательность пользователям решения, оставляющим обратную связь. По словам Олега Жигалова, благодаря полученным замечаниям и пожеланиям разработчики постоянно улучшают и совершенствуют свои продукты. Проанализировав поступившие предложения, компания в 2022 году реализовала свыше 160 обновлений десктопной, серверной, мобильной и облачной версий.

Директор центра компетенций «Р7-Офис» Виталий Шаев также добавил, что спрос в текущем году на российский офисный пакет «Р7-Офис» увеличился почти на 700%. Это свидетельствует о том, что пользователи выбирают решение, учитывая его функциональность, высокое качество и удобный интерфейс решения.

Также в 2022 году в «М.Видео-Эльдорадо» и Ozon начались продажи решения для пользователей и малого бизнеса, с российскими регионами подписано более 30 соглашений о сотрудничестве и безвозмездной передаче «Р7-Офис» общеобразовательным школам.