По слухам, после iPhone 13 Pro объемом 1 ТБ в iPhone 14 будет до 2 ТБ памяти

До появления iPhone 14 остался еще год, и даже не месяц с момента появления iPhone 13 . Несмотря на это, уже ходят слухи о планах Apple на следующий год. По последним слухам, в «iPhone 14» Apple планирует добавить колоссальный объем хранилища 2 ТБ.

В iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro‌ Max Apple добавила хранилище объемом 1 ТБ для клиентов, что стало самой большой конфигурацией хранилища, когда-либо предлагаемой на iPhone . Новый вариант был обусловлен в первую очередь новыми функциями камеры, такими как ProRes для видео, которые будут запущены позже в этом году. Видео ProRes в дополнение к видео 4K 60FPS, снятым на «iPhone», занимают значительно больше памяти, чем обычные видео.

Apple продала «iPhone 13 Pro» и «iPhone 13 Pro» Max как идеальный инструмент для видеооператоров и кинематографистов, а выбор емкостью 1 ТБ по сути предназначен для самых профессиональных пользователей.

Выпуская iPhone 14‌ в следующем году, Apple намерена сделать свои Pro iPhone еще более «профессиональными», предлагая вариант на 2 ТБ , согласно отрывочным слухам с китайского сайта MyDrivers . Слух, к которому следует относиться со значительной долей скептицизма, утверждает, что Apple применит флэш-память QLC для «iPhone» в следующем году и что благодаря новой технологии хранения она увеличит емкость до 2 ТБ.

В отчете DigiTimes, опубликованном ранее на этой неделе, впервые было высказано предположение, что Apple будет внедрять новые технологии хранения данных для «iPhone» в следующем году, но в этом отчете не упоминается, в частности, вариант емкостью 2 ТБ.

Apple не предлагает регулярно новые конфигурации хранилища, и когда они это делают, как это видно в этом году по новым функциям камеры, у нее есть причина. Ожидается, что в следующем году «iPhone 14» будет больше сосредоточен на полном изменении дизайна, которое устраняет зазубрины, а не на модернизации камеры. Тем не менее, улучшения камеры — это данность каждому новому «iPhone». Тем не менее, нет никаких оснований полагать, что «iPhone 14» расширит возможности камеры до такой степени, что практически оправдана новая конфигурация хранилища емкостью 2 ТБ.

По словам аналитика Apple Минг-Чи Куо, для линейки iPhone 14‌ Apple планирует две модели с диагональю 6,1 и 6,7 дюйма, что означает конец меньшего форм-фактора 5,4 дюйма . По слухам, в более дорогих моделях iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, размером 6,1 и 6,7 дюйма соответственно, для Face ID используется перфорированный дизайн, а не выемка. Также возможны более дорогие модели с титановыми корпусами и тепловой системой с испарительной камерой .