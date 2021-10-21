По слухам, PayPal покупает Pinterest за 45 миллиардов долларов

По данным CNBC , PayPal и Pinterest вот-вот объявят о сделке, в соответствии с которой компания, занимающаяся финансовыми технологиями, приобретет сервис обмена изображениями. Это следует за отчетом Bloomberg, опубликованным сегодня утром, в котором публично признается, что две фирмы вели переговоры. Сделка предположительно оценивается Pinterest в 45 миллиардов долларов или 70 долларов за акцию и будет оплачена в основном акциями PayPal.

Pinterest близок к тому, чтобы быть приобретенным PayPal за 45 миллиардов долларов или 70 долларов за акцию.

Акции Pinterest начали расти после утреннего отчета Bloomberg и закрылись в течение дня на отметке 62,68 доллара, поднявшись на 7,09 доллара или 12,75% сегодня. За последние пять дней акции компании выросли более чем на 22%, что указывает на то, что слухи о сделке могли просочиться и циркулировать.

Когда Pinterest впервые стал публичным в апреле 2019 года, его оценка была чуть выше 10 миллиардов долларов. Согласно неназванному источнику, PayPal почувствовал давление, чтобы заключить сделку после того, как платформа электронной коммерции Shopify потратила деньги на объединение электронной коммерции и финансовых технологий. В прошлом году Shopify объединилась с платформой «Купи сейчас, плати потом». Подтверждай, что стала эксклюзивным поставщиком финансирования в точках продаж для службы оформления заказа Shopify Shop Pay.

В прошлом году PayPal боролась против фирм «покупай сейчас, плати позже», предлагая услугу «Pay in 4». Покупка Pinterest даст PayPal доступ к бизнесу социальной коммерции, пространству, к которому уже проявили интерес другие технологические фирмы. В случае социальной коммерции добавление кнопки «Купить» на сайт социальной сети позволит потребителям что-то покупать. они видят и любят прямо с этого сайта.