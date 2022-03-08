По слухам, новый iPad Air будет оснащен чипом M1

Согласно информации, предоставленной 9to5Mac , обновленный iPad Air , который Apple, как ожидается, представит завтра на мероприятии «Peek Performance», может включать в себя тот же чип M1, что и в iPad Pro 2021 года. Прошлогодний ‌iPad Pro‌ был первым iPad, получившим чип Apple серии M, и добавление ‌M1‌ к ‌iPad Air‌ поставит производительность ‌iPad Air‌ на один уровень с текущими моделями ‌iPad Pro‌ и MacBook Air 2020 года, 13-дюймовым MacBook Pro и Мак мини.

Все предыдущие слухи об «iPad Air» предполагали, что он будет похож на iPad mini с тем же чипом A15 и возможностью подключения 5G. Добавление ‌M1‌ к ‌iPad Air‌ сделает его очень похожим на более дорогой первоклассный ‌iPad Pro‌, и, если Apple решит сделать это, технология отображения ProMotion (с мини-светодиодом в 12,9-дюймовой модели) и камера LiDAR будет основным различием между линиями ‌iPad Air‌ и ‌iPad Pro‌.

Чип ‌M1‌ оснащен 8-ядерным процессором и 7-8-ядерным графическим процессором, и для сравнения, чип A15 имеет 6-ядерный процессор и 5-ядерный графический процессор, поэтому ‌M1‌ предлагает некоторые улучшения скорости по сравнению с чипами серии A.