По слухам, недорогой iPad девятого поколения дебютирует сегодня на мероприятии Apple

Новый слух предполагает, что Apple может представить обновленный базовый iPad девятого поколения сегодня же в рамках нескольких анонсов новых продуктов на мероприятии «California streaming».

Согласно счету @PandaIsBald Weibo , который поделился информацией о iPhone 13 даты предварительного заказа в прошлом , планы компании Apple выпустить новое девятое поколение IPad во время или , возможно , после сегодняшнего мероприятия.

Новый iPad, как сообщалось ранее , будет иметь 10,5-дюймовый дисплей, улучшенную производительность и, как и текущая модель, будет ориентирован на студентов и клиентов, которым нужен доступный вариант iPad.

Ожидается, что на мероприятии будут представлены «iPhone 13», Apple Watch Series 7 и, возможно, AirPods третьего поколения . Хотя эти продукты, вероятно, будут представлены во время самого мероприятия, Apple может решить выпустить другие продукты через пресс-релизы.

Марк Гурман из Bloomberg на этой неделе сообщил, что Apple планирует на эту осень второе мероприятие, посвященное исключительно iPad и Mac . «IPad» девятого поколения — одно из двух обновлений «iPad», ожидаемых до конца года. Другое обновление, новый и переработанный iPad mini , является более значительным обновлением, что позволяет предположить, что Apple могла бы посвятить свое последнее мероприятие «iPad mini», выпуская при этом более инкрементное базовое обновление «iPad» раньше.

Как было отмечено ранее на веб-сайте AppleTrack , нынешний «iPad» восьмого поколения по-прежнему недоступен в нескольких розничных магазинах в Соединенных Штатах. Нехватка «iPad» стала очевидной на прошлой неделе. Ряд продуктов Apple, включая Mac, iPhone и iPad, в настоящее время испытывает нехватку из-за продолжающейся нехватки микросхем.