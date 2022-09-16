Инсайдер Digital Chat Station: Google может выпустить смартфон Pixel Mini

Недавний совет от китайского инсайдера Digital Chat Station предполагает, что Google работает над компактным смартфоном Pixel под кодовым названием «Neila». Говорят, что устройство, которое может оказаться Pixel 7a, оснащено плоским экраном с вырезом для селфи-камеры и задним козырьком, как на телефонах серии Pixel 6 . Никаких дополнительных подробностей об устройстве не сообщалось, но мы можем предположить, что это может быть Pixel 7a.

Google уже готовится представить Pixel 7 и Pixel 7 Pro 6 октября вместе со своими первыми умными часами — Pixel Watch. Это означает, что мы можем реально увидеть Pixel 7a где-то в третьем квартале 2023 года. Apple недавно анонсировала свою серию iPhone 14, в которой отсутствует мини-модель в пользу более крупного 6,7-дюймового iPhone 14 Plus.