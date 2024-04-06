Пользователям в РФ развенчали миф о вреде беспроводной зарядки

Беспроводная зарядка смартфонов, по словам эксперта Виталия Дубынина из компании «МегаФон», не наносит вред аккумуляторам, вопреки распространенным мнениям.

Он утверждает, что смартфон можно ежедневно и даже на всю ночь подключать к беспроводной зарядке, и это не повлияет на работу батареи так же, как зарядка через провод.

Дубынин объясняет, что важным фактором для сохранения состояния аккумулятора является качество комплектующих, таких как зарядная станция, кабель и сетевой блок. Для беспроводной зарядки рекомендуется выбирать компоненты высокого качества и сетевой блок с небольшим запасом мощности. Например, если беспроводная зарядка поддерживает 15 Вт, то адаптер лучше выбрать на 20 Вт.

Он также подчеркивает, что важно выбирать беспроводную зарядку, согласованную с параметрами и рекомендациями производителя смартфона. Использование зарядки с более высокой мощностью, чем поддерживает устройство, не приведет к более быстрому заряду.

Что касается нагрева гаджета, Дубынин объясняет, что небольшое повышение температуры аккумулятора при беспроводной зарядке является нормальным явлением. Он отмечает, что если смартфон используется во время зарядки через провод, то он также может нагреваться так же, как при беспроводной зарядке.

К тому же в современных смартфонах установлены термодатчики, которые контролируют температуру устройства и не позволяют ему превысить безопасный предел, обычно 45°C. Контроллер питания также автоматически снижает мощность, если обнаруживается перегрев. Надежные беспроводные зарядные устройства обычно также имеют встроенные контроллеры, обеспечивающие безопасную работу.

Источник: РИА Новости