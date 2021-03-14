ПО от Google случайно раскрыло 10 новых смартфонов 2021 года

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Интервью

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В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

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Уборка офисов IT компаний

Чистота офиса – залог здоровья персонала, долговечности оборудования и комфортной атмосферы в кабинетах. Потенциальные клиенты и инвесторы оценивают организацию, в первую очередь, по внешнему виду её помещений, поэтому пренебрежительное отношение к уборке может серьёзно навредить имиджу фирмы. Содержать штат сотрудников, обеспечивающих чистоту, бывает неудобно, но потенциальный клиент всегда вправе рассчитывать на помощь специальных служб. «Единый

Как сделать офисное пространство уютным?

Труд офисного работника может показаться лёгким только непосвящённому обывателю. Психологическое напряжение, строгое начальство, множество мелочей, отвлекающих от текущих задач, перманентный стресс – вот лишь неполный список негативных факторов, действующих на человека. Чтобы хоть отчасти нивелировать недостатки офисной деятельности, каждый сотрудник должен иметь удобное рабочее место, создание которого – головная боль руководства. Офисные перегородки – универсальное

Эксперт Куканов назвал метод определения номера телефона через интернет

Когда пользователи допускают наличие информации в свободном доступе злоумышленники получают возможность узнать очень много, включая даже место жительства, учебы или работы, а также круг общения.

Определены самые популярные категории кабеля «Витая пара»

Специалисты телекоммуникационной компании LANart предварительно подвели итоги 2020 года, назвав самую популярную продукцию. Обозреватели отечественного потребительского рынка не отличились оригинальностью, когда уже традиционно объявили лидером продаж категорию 5е (как известно, категория наносится на кабель в виде маркировки). Данный товар идёт на прокладку бытовой абонентской сети до 100 Мбит/сек по 10-15 руб./м. Речь о 4-х либо

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По словам специалиста, пользователю, который не понимает как работают настройки, лучше не трогать блокировку входящих вызовов и «универсальный доступ».

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ПО от Google случайно раскрыло 10 новых смартфонов 2021 года

14.03.2021 23:16

Google случайно раскрыла список смартфонов, которые выйдут в 2021 году.

Список стал известен благодаря программе ARCore, которая разработчикам позволяет создавать приложения для дополненной реальности.

Часть смартфонов была раскрыта еще до появления этой информации. Так, недавно сообщалось что Samsung скоро выпустит Galaxy A52 4G.

Помимо этого аппарата корейский производитель готовит Galaxy A72 4G и Galaxy A82 5G, и именно эти телефоны были раскрыты программным обеспечением для разработчиков.

Помимо смартфонов от корейского производителя в 2021 году выйдет: ASUS ZenFone 8 Flip, LG Stylo 7, Motorola Moto g(100), OPPO Reno 5 A, OPPO Reno 5 Pro+ 5G Bosch, Realme 8 Pro и ZTE Z6650S.

Часть этих аппаратов будут глобальными, а другие будут представлены для отдельных регионов.

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