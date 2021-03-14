ПО от Google случайно раскрыло 10 новых смартфонов 2021 года

Google случайно раскрыла список смартфонов, которые выйдут в 2021 году.

Список стал известен благодаря программе ARCore, которая разработчикам позволяет создавать приложения для дополненной реальности.

Часть смартфонов была раскрыта еще до появления этой информации. Так, недавно сообщалось что Samsung скоро выпустит Galaxy A52 4G.

Помимо этого аппарата корейский производитель готовит Galaxy A72 4G и Galaxy A82 5G, и именно эти телефоны были раскрыты программным обеспечением для разработчиков.

Помимо смартфонов от корейского производителя в 2021 году выйдет: ASUS ZenFone 8 Flip, LG Stylo 7, Motorola Moto g(100), OPPO Reno 5 A, OPPO Reno 5 Pro+ 5G Bosch, Realme 8 Pro и ZTE Z6650S.

Часть этих аппаратов будут глобальными, а другие будут представлены для отдельных регионов.