ПО для борьбы со спамом: в МТС запустили «Защитника» для смартфонов

Компания МТС представила новое бесплатное мобильное приложение под названием «Защитник», которое позволяет пользователям определить, кто звонит им и пожаловаться на спам-звонки.

Приложение будет доступно для абонентов любых российских мобильных операторов. Об этом сообщили в компании, подчеркнув, что разработка приложения бесплатна для всех пользователей, пишут «РИА Новости».

При использовании приложения, система сохраняет название компании в истории вызовов и помечает звонки цветом для определения их надежности.

Зеленым цветом отмечаются надежные звонки, желтым — звонки, которые могут содержать спам, а красным — нежелательные звонки. Приложение доступно для всех российских пользователей в магазинах Google Play и App Store.

Специалисты утверждают, что алгоритмы приложения классифицируют номера как спам, например, «Юридические услуги», «Коллекторы», «Медицина и красота», «Страхование», а также определяют официальное название организации, если оно есть в справочниках и открытых источниках. База номеров в приложении обновляется автоматически.

Компания также сообщила, что в будущем приложение позволит пользователю настраивать блокировку нежелательных звонков, которые будут автоматически перенаправляться на голосовой бот. Затем сервис предоставит полную информацию о входящем вызове.