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PNAS: жизнь на Земле могла зародиться из-за молний

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Ученые Гарвардского университета выяснили, что удары молний могли сыграть важную роль в формировании молекул, необходимых для возникновения жизни на Земле. Эти выводы представлены в исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

PNAS: жизнь на Земле могла зародиться из-за молний

В ходе эксперимента исследователи воссоздали условия ранней Земли, включая атмосферу, воду и поверхность планеты. Они смоделировали удары молний, что позволило изучить реакции, происходившие в результате этих ударов.

Результаты показали, что молнии способны преобразовывать углерод и азот в ключевые молекулы, такие как оксид углерода, муравьиная кислота, нитрит, нитрат и аммоний. Эти соединения могли стать основными элементами для формирования жизни.

При добавлении в модель минералов, схожих с теми, что существовали на ранней Земле, ученые наблюдали образование сульфидных минералов, характерных для вулканической активности, а также усиление реакций, приводящих к образованию аммиака, важного для биологических процессов.

Таким образом, исследование подтверждает, что удары молний могли более эффективно способствовать появлению молекул, необходимых для жизни, чем материалы, доставленные на Землю кометами или астероидами.

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