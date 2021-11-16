PlayStation тоже отмечает 20-летие Xbox

Сегодняшний день является очень важной вехой для Microsoft, так как бренду Xbox и франшизе Halo исполнилось 20 лет. Многопользовательский режим Halo Infinite был выпущен неожиданно, чтобы отпраздновать это событие, и даже PlayStation присоединилась к празднованию через Twitter.

В ответ на сообщение от Xbox, включающее исходный экран запуска Xbox, PlayStation поздравила компанию с серьезной датой.

Xbox последовало предложение сыграть вместе, что возможно благодаря кроссплатформенной игре во многих играх на консолях PlayStation и Xbox. Halo Infinite не входит в их число, поскольку он доступен только на Xbox и ПК, хотя эти платформы могут наслаждаться игрой вместе.

Это не первый раз, когда мы видим, как эти два бренда сердечно отзываются в Твиттере, поздравляя во время запуска других консолей, и это случается чаще, поскольку мы наблюдаем переход от традиционных консольных войн к трем различным компаниям, каждая из которых работает. в их собственных пространствах.

Флагманской серии от Microsoft, Halo, сегодня исполнилось 20 лет. Вы можете бесплатно играть в многопользовательский режим Halo Infinite на Xbox и ПК прямо сейчас.