PlayStation обделила российских пользователей PS Plus

Именно так считают пользователи PlayStation в России, узнав о проектах, которые будут бесплатными в следующем месяце.

Компания Sony официально объявила о бесплатных проектах, которые будут доступны для пользователей в PS Plus.

Бесплатными в августе будут игры Fall Guys: Ultimate Knockout и Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, но на территории РФ последняя игра была заменена на проект с названием «Безумцы».

Именно это и стало причиной, по которой пользователи PlayStation Plus стали негодовать.

Гневные комментарии появились на YouTube-канале PlayStation Россия, где был опубликован ролик.