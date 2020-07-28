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PlayStation обделила российских пользователей PS Plus

28.07.2020 17:01

Именно так считают пользователи PlayStation в России, узнав о проектах, которые будут бесплатными в следующем месяце.
Компания Sony официально объявила о бесплатных проектах, которые будут доступны для пользователей в PS Plus.

Бесплатными в августе будут игры Fall Guys: Ultimate Knockout и Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, но на территории РФ последняя игра была заменена на проект с названием «Безумцы».

Именно это и стало причиной, по которой пользователи PlayStation Plus стали негодовать.

Гневные комментарии появились на YouTube-канале PlayStation Россия, где был опубликован ролик.

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