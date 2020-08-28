PlayStation 5 выйдет в середине ноября, следом за Xbox Series X

Call of Duty: Black Ops Cold War выйдет 13 ноября и появится на консолях следующего поколения PS5 и Xbox Series X. В тот же день выходит новая игра Yakuza: Like a Dragon от SEGA . Это совпадение? Может быть. Но, возможно, это указывает на дату старта PS5.

Уже известно, что Xbox Series X планируется 5 ноября, поэтому большинство кроссплатформенных игр откладываются до официального выхода PS5, чтобы поддерживать обе платформы с одновременным запуском. Вряд ли мы увидим выпуск игр раньше на Xbox Series X, а затем позже на PS5, особенно если игры будут запущены в ноябре. Проще дождаться запуска PS5 и не перезапускать релиз.

Исторически сложилось так, что приставки выпускаются для того, чтобы воспользоваться праздничным сезоном. По общему признанию, праздничные расходы в 2020 году значительно повлияют на COVID-19, и более высокий MSRP консолей следующего поколения только усугубит ситуацию.

О дате выхода PS5 ходило множество слухов. Многие писали про 13 ноября, 20 ноября и даже декабрь. Но теперь, когда есть информация о выходе двух больших игр 13 ноября, эта дата кажется более вероятной, чем другие. Середина ноября кажется идеальной для праздничных мероприятий в рамках подготовки к Рождеству и Новому году в декабре.