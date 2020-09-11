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Обзоры рынков

PlayStation 5 может подешеветь на $100

11.09.2020 10:17

Sony пришлось пересмотреть запланированные цены на консоли PlayStation 5 из-за привлекательных цен Microsoft на оборудование Xbox следующего поколения.

Судя по отчету Gamereactor, Sony, возможно, предполагала более высокие цены на свои консоли PlayStation 5, чем многие предполагали. Недавно даже ходили слухи о PS5 с дисководом за 599 евро и Digital Edition за 499 евро, так что можно предположить, что соответствующие ценники для других рынков были бы около 599 долларов США / 549 фунтов стерлингов и 499 долларов США / 449 фунтов стерлингов. . Однако теперь Microsoft подтвердила 499 долларов США / 449 фунтов стерлингов / 499 евро / 749 австралийских долларов и 299 долларов США / 249 фунтов стерлингов / 299 евро / 499 австралийских долларов для своих двух консолей, считается, что Sony пришлось вернуться к чертежной доске и сократить свою консоль. Ценники.

Тот же источник также сообщает о ценах в 399 и 499 долларов США для Digital Edition PS5 и Blu-ray PS5 соответственно. Это может указывать на цены в 349 фунтов стерлингов / 399 евро / 599 австралийских долларов для первой консоли и 449 фунтов стерлингов / 499 евро / 749 австралийских долларов для последней на других ключевых рынках. Конечно, ни одна из этих цен для PlayStation не является официальной, поэтому пока к ним следует относиться со здоровой долей скептицизма.

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