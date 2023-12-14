Главная » Новости

Платформер Sonic Mania Plus выпустят на смартфоны благодаря компании Netflix

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

бесплатно доступны подписчикам их онлайн-сервиса в следующем году. Одним из проектов, включенных в этот набор, является Sonic Mania Plus, который впервые будет доступен в версии для мобильных платформ.

В пресс-релизе отмечается, что Sonic Mania Plus будет доступна обладателям смартфонов в рамках программы Netflix Games. Подписчики смогут загрузить игру на устройства iPhone, iPad или на устройства, работающие на базе Android, и наслаждаться игрой без рекламы и встроенных покупок.

Оригинальная версия Sonic Mania Plus была выпущена в 2018 году на игровых платформах Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One и PC. Этот проект является расширенной версией игры Sonic Mania и включает в себя такие дополнения, как два дополнительных персонажа, новый режим игры и возможность соревноваться в игре до четырех игроков. Возможно, эти дополнения можно будет приобрести отдельно в качестве дополнительного загружаемого контента (DLC).

Netflix Sonic Mania Plus
Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.