Платформер Sonic Mania Plus выпустят на смартфоны благодаря компании Netflix

бесплатно доступны подписчикам их онлайн-сервиса в следующем году. Одним из проектов, включенных в этот набор, является Sonic Mania Plus, который впервые будет доступен в версии для мобильных платформ.

В пресс-релизе отмечается, что Sonic Mania Plus будет доступна обладателям смартфонов в рамках программы Netflix Games. Подписчики смогут загрузить игру на устройства iPhone, iPad или на устройства, работающие на базе Android, и наслаждаться игрой без рекламы и встроенных покупок.

Оригинальная версия Sonic Mania Plus была выпущена в 2018 году на игровых платформах Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One и PC. Этот проект является расширенной версией игры Sonic Mania и включает в себя такие дополнения, как два дополнительных персонажа, новый режим игры и возможность соревноваться в игре до четырех игроков. Возможно, эти дополнения можно будет приобрести отдельно в качестве дополнительного загружаемого контента (DLC).