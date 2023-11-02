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Платформа YouTube активно борется с блокировщиками рекламы

Автор На чтение 1 мин Просмотров 306 Опубликовано

YouTube активно решает проблему блокировщиков рекламы. Кристофер Лоутон, менеджер по связям с общественностью YouTube, объясняет, что теперь сервис предупреждает пользователей о необходимости разрешить рекламу или рассмотреть подписку на YouTube Premium.

Некоторые пользователи получают уведомление от YouTube о блокировщиках рекламы, но продолжают смотреть видеоролики. В других случаях YouTube полностью блокирует воспроизведение контента.

YouTube предпринимает решительные меры, запрещая просмотр видеороликов при обнаружении блокировщиков рекламы. В июне этого года YouTube уже отключал видео для пользователей с такими инструментами, но Лоутон называл это лишь «небольшим глобальным экспериментом». Однако сейчас сервис активизировал свои действия. В последнее время все больше пользователей с блокировщиками рекламы жалуется на невозможность просмотра видеороликов.

Лоутон утверждает, что использование блокировщиков рекламы нарушает условия использования платформы и подчеркивает, что реклама поддерживает разнообразную экосистему авторов со всего мира, обеспечивая доступ миллиардам людей к их любимому контенту на YouTube.

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