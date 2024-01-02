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Платформа Steam лишилась поддержки Windows 7 и 8

Автор На чтение 1 мин Просмотров 138 Опубликовано

Встреча Нового года стала для пользователей Windows 7/8/8.1 не только поводом для радости, но и напоминанием о необходимости обновления своих операционных систем.

Согласно заявлению, сделанному еще в прошлом марте, Steam прекратил поддержку этих ОС с 1 января.

Срок службы Windows 7, 8 и 8.1 подошел к концу на фоне их упадка в популярности. Согласно последней статистике, доля этих операционных систем в Steam составляет всего 0,89%.

В то же время, Windows 10 получила предпочтение 53,45% пользователей Steam, а Windows 11 установлена на 41,95% компьютеров. Это объясняет выбор Valve в пользу этих ОС.

Кроме того, ключевые функции Steam основаны на встроенной версии Google Chrome, которая не поддерживает старые версии Windows. Кроме того, в будущем Steam потребует обновления безопасности, доступного только в Windows 10 и более новых версиях.

После окончания поддержки Windows 7, 8 и 8.1 пользователи этих операционных систем лишились возможности запуска клиента Steam и доступа к своей библиотеке. Теперь им придется обновить свои операционные системы или компьютеры.

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