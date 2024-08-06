Платформа «Сбера» SberAds изучает интерес монетизации Telegram-каналов

Компания «Сбер» анонсировала планы по запуску монетизации для владельцев Telegram-каналов через свою рекламную платформу SberAds.

В настоящее время платформа, которая была запущена в закрытом тестировании в прошлом году, позволяет размещать рекламу только на собственных ресурсах «Сбера» и в партнёрских сетях.

Сотрудники SberAds проводят опрос среди потенциальных партнёров, включая владельцев веб-сайтов, мобильных приложений и Telegram-каналов, чтобы изучить интерес к монетизации.

На данный момент аналогичные услуги предлагает «Яндекс Директ», который начал монетизацию Telegram-каналов только год назад. У «Яндекса» активно монетизируются 7 тыс. Telegram-каналов и работает более 70 тыс. площадок.

По мнению экспертов, SberAds имеет потенциал стать серьёзным конкурентом «Яндекс Директа», благодаря доступу к социально-демографическим данным и интересам пользователей, которые позволяют более точно таргетировать рекламу.

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