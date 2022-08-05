Платежный сервис Mir Pay заработал в Белоруссии в августе 2022 года

Теперь платежный сервис Mir Pay доступен и на территории Белоруссии, о чем рассказали в пресс-службе сервиса.

«Держатели карт «Мир» — пользователи смартфонов на базе ОС Android (от версии 7.0 с поддержкой NFC) теперь могут оплачивать покупки через Mir Pay как в России, так и в Белоруссии. Работу с сервисом поддерживают POS-терминалы банков-участников белорусской платежной системы БЕЛКАРТ, в которых принимаются бесконтактные карты. Инфраструктура приема бесконтактных карт «Мир» и сервиса Mir Pay в Белоруссии продолжит расширяться» — говорится в сообщении.

Добавлено, что в Mir Pay в Беларуси можно добавить и ранее выпущенные карты «Мир» Банка Банк ВТБ (Беларусь). Загрузить можно как виртуальную карту, так и выпущенную в пластике.