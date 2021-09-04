Планы Apple по созданию линз перископа сорваны из-за патента Samsung

Сообщается, что Apple надеется интегрировать систему линз перископической камеры в свои iPhone уже в 2023 году, но в новом отчете из Кореи утверждается, что гигант Кремниевой долины, возможно, столкнулся с проблемой: патентом Samsung.

В качестве некоторого фона «перископ» — это термин, используемый для описания «сложенной» системы линз, которая может втиснуть большие возможности масштабирования в крошечные массивы камер, имеющихся в смартфонах, путем перенаправления света вбок через корпус устройства через последовательность линз и зеркал. или призмы. Дизайн считается «перископическим», потому что он имитирует внешний вид и работу перископа подводной лодки.

Как ранее сообщал PetaPixel, такая технология стоит за 10-кратным оптическим зумом Samsung Galaxy S21 Ultra, что значительно превышает 2,5-кратный зум iPhone 12 Pro Max.

В прошлом Apple подала несколько патентов на конструкции перископических камер со «сложенными» линзами, в том числе один, выданный совсем недавно, в июле, а другой — в августе, на который интегрирована оптическая стабилизация изображения.

Существуют различные способы изготовления линз перископа, особенно когда речь идет о том, как компания перемещает корпус объектива. Согласно отчету The Elec , Apple хочет использовать шаровой привод для перемещения тубуса объектива, в отличие от пружинного привода, который она в настоящее время использует на своих iPhone. К несчастью для Apple, этот патент принадлежит компании Samsung, которая по техническим характеристикам превосходит Apple.

Elec объясняет, что Apple планировала поставить складные модули камеры с зумом от давнего поставщика для компании LG InnoTek, которая закупила шаровые приводы у Samsung Electro-Mechanics.

Если бы Купертино выбрал этот путь, он бы заменил своих партнеров по производству приводов, Alps Electric и Mitsumi Electric, на Samsung Electro-Mechanics. Тем временем Apple провела проверку завода по производству модулей оптической стабилизации изображения Jahwa Electronics в первой половине года. OIS обычно объединяются с приводом автофокуса в один модуль. Интегрированный модуль — это основной продукт Jahwa. Объединение его с датчиком изображения и платой завершает модуль камеры. Тем не менее, Jahwa разработала технологию OIS совместно с Samsung и Samsung Electro-Mechanics, что вызывает опасения, что компания не сможет предоставить их Apple.

Столкнувшись с этой проблемой, Apple придется либо полностью изменить свой дизайн, чтобы избежать использования запатентованной технологии, либо заплатить Samsung пошлину за лицензирование прав на патент. Оба, конечно, варианты для технологического гиганта, но, вероятно, не тот выбор, от которого компания ожидала сделать.