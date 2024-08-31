Планшеты Xiaomi Pad 7 и 7 Pro будут представлены в октябре

Инсайдер под ником Digital Chat Station поделился новыми подробностями о планшетах Xiaomi Pad 7. В свежей утечке указаны ключевые характеристики и сроки выхода новинок.

Базовая модель Xiaomi Pad 7 будет оснащена 11-дюймовым экраном с разрешением 3K и частотой обновления 144 Гц.

Она получит процессор Snapdragon 8 Gen 2 и аккумулятор ёмкостью 10 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 120 Вт. Версия Pad 7 Pro будет иметь более новый процессор Snapdragon 8 Gen 3, OLED-экран с такой же частотой обновления и аналогичный аккумулятор.

Обе модели будут работать на HyperOS 2.0, а их премьера запланирована на третий квартал 2024 года, предварительно в октябре. Сначала планшеты появятся в Китае, а затем выйдут на международные рынки.