Главная » Новости

Планшеты Xiaomi Pad 7 и 7 Pro будут представлены в октябре

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Инсайдер под ником Digital Chat Station поделился новыми подробностями о планшетах Xiaomi Pad 7. В свежей утечке указаны ключевые характеристики и сроки выхода новинок.

Базовая модель Xiaomi Pad 7 будет оснащена 11-дюймовым экраном с разрешением 3K и частотой обновления 144 Гц.

Она получит процессор Snapdragon 8 Gen 2 и аккумулятор ёмкостью 10 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 120 Вт. Версия Pad 7 Pro будет иметь более новый процессор Snapdragon 8 Gen 3, OLED-экран с такой же частотой обновления и аналогичный аккумулятор.

Обе модели будут работать на HyperOS 2.0, а их премьера запланирована на третий квартал 2024 года, предварительно в октябре. Сначала планшеты появятся в Китае, а затем выйдут на международные рынки.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.