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Планшеты Galaxy Tab S9 от Samsung получат защиту от воды в 2023 году

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

В Сети опубликовали рендер, на котором изображена вся линейка планшетов Galaxy Tab S9 от компании Samsung.

Планшеты серии Galaxy Tab S9 ранее получили сертификаты разных регуляторов, а Galaxy Tab S9 Ultra уже даже протестировали в Федеральной комиссии по связи США (FCC).

Благодаря рендеру, который опубликовал инсайдер под ником SnoopyTech, стало известно, что планшеты Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ и Galaxy Tab S9 Ultra получат защиту от воды.

Пока точно неизвестно, какой у планшетов будет сертификат, но предположительно, что устройства защитят от брызг.

Публичный показ планшетов от корейской компании состоится в июле, в один день представят планшеты, раскладные смартфоны и смарт-часы.

Samsung Samsung Galaxy Tab S9
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