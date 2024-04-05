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Планшеты Aquarius начали работать на отечественной ОС «Аврора»

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Группа компаний «Аквариус» и «Открытая мобильная платформа» (ОМП) объявили о завершении портирования корпоративной версии российской мобильной операционной системы «Аврора» на планшеты Aquarius Cmp NS220RE.

Планшеты Aquarius начали работать на отечественной ОС «Аврора»

Этот планшет является тонким, компактным и обладает продолжительным временем автономной работы. Он внесен в реестр Минпромторга России и может использоваться в государственных учреждениях. Производство планшета осуществляется на заводе компании в Твери.

Aquarius Cmp NS220RE имеет 10,5-дюймовый дисплей IPS с разрешением Full HD (1920 × 1280 пикселей), 13-мегапиксельную и 5-мегапиксельную камеры, восьмиядерный процессор (модель не уточнена), 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить до 1 ТБ с помощью карты microSD. Планшет также поддерживает 4G (LTE), Bluetooth 5 и Wi-Fi 5.

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