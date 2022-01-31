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Планшетное подразделение компании Google набирает сотрудников

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Google расширяет штат сотрудников подразделения Android Tablets, которое работает над разработкой планшетов и складных устройств.
По данным сетевого информатора, IT-гигант делает ставку на планшеты, но скорее всего речь идет о раскладных устройствах с большими экранами.

Для них также ведется разработка программного обеспечения Android 12L.

Google разместила вакансию старшего инженера-менеджера отдела Android Tablets, причем этот человек станет руководителем группы App Experience в новом подразделении.

Источник также написал, что разработчик еще обратился к производителям с просьбой создания аппаратного обеспечения для планшетов и раскладных гаджетов с гибкими экранами.

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