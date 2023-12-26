Планшет Xiaomi Pad 6 в январе обновится до новой HyperOS

Xiaomi готовится выпустить стабильное обновление HyperOS 1.0 для Xiaomi Pad 6. Это важное событие для компании, так как она стремится стать лидером на рынке планшетов и предлагает улучшенный опыт пользователям.

HyperOS, пользовательский интерфейс Xiaomi, занимает центральное место в этом обновлении. Обновление уже готово, и его запуск запланирован на начало января.

Обновленный интерфейс HyperOS разработан для обеспечения более плавного, эффективного и удобного взаимодействия с пользователем.

Xiaomi Pad 6 может стать одним из первых устройств, получивших это обновление. После внутреннего тестирования версия операционной системы 1.0.1.0.UMZEUXM готова к запуску. Кроме того, Xiaomi Pad 6 также получит обновление Android 14.

Обновление HyperOS обещает множество новых функций и оптимизаций, специально разработанных для пользователей Xiaomi Pad 6.

Ожидается, что оно повысит производительность, время автономной работы и безопасность, обеспечивая быструю и плавную работу. Интерфейс HyperOS отличается уникальным дизайном и удобством использования, отличаясь от MIUI на других устройствах Xiaomi.

Пользователи смогут персонализировать свои устройства в соответствии с предпочтениями благодаря уровню настройки, предлагаемому HyperOS.

Выход обновления HyperOS для Xiaomi Pad 6 запланирован на начало января.